國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）預告11月20日將在橋頭台糖花卉中心旁大草皮舉辦「高雄奇蹟，人民作主」大型造勢，柯志恩今（17）日證實，當天包括前高雄市長韓國瑜等4大咖都會與她合體。（柯宗緯攝）

選戰倒數9天，本周為選前黃金周最後衝刺，國民黨高雄市長候選人柯志恩預告11月20日將在橋頭台糖花卉中心旁大草皮舉辦「高雄奇蹟，人民作主」大型造勢，並預告「第一個創造奇蹟的人」會到場。柯志恩今（17）日證實，當天包括前高雄市長韓國瑜等4大咖都會與她合體。

柯志恩昨天廟口開講時又一度哽咽，她提到，三民區是柯志恩是創造高雄奇蹟的最開始，也懇請大家11月20日到橋頭台糖花卉中心旁大草皮參加造勢活動，「會看到第一個創造奇蹟的人，你們可以看到第二個將要創造的人」。

柯志恩今證實，「是的，韓國瑜、張善政、李四川、朱立倫都會跟柯志恩合體」，不過考量安全，不會有大進場的安排，就像一般的造勢活動。

韓國瑜近日全台輔選跑透透，但1個多月來只有1次到高雄幫高市議員候選人許采蓁站台，之後便未曾到過高雄，只透過錄製影片方式替議員候選人加油，11月20日也是韓國瑜這次選戰2度公開回到高雄輔選。