2022屏東風箏節將於11月19日及20日在高屏溪河濱公園盛大登場，今年風箏節以「放風樂園」為主題。提供各種親子同樂的風箏及夢幻新奇的設施與節目，整天不間斷的舞台表演及各種體驗活動，不僅讓孩子能夠邊玩邊學習，更達到寓教於樂、親子共學的效果。

今年屏東風箏節活動豐富又多元，除了造型風箏及特技風箏放飛秀，現場也安排了一系列帶入環保議題的水資源闖關活動，舞台節目則特別邀請到廣受歡迎的魔術氣球秀與大型小丑互動秀，還有瘋迷孩童界的朵蕊咪故事劇團帶來的經典故事劇演出。此外，也精心規劃了如手做壓花書籤、手環編織袋、擴香石彩繪及DIY風箏的手作體驗，期待家長與小朋友能在活動中產生更多互動，一起製作出屬於自己美好的回憶，讓「放風箏」成為全民同樂的活動。

2022屏東風箏節將在本周末11月19、20日在高屏溪河濱公園絢麗登場，今年以「放風樂園」為主題，歡迎民眾到場共襄盛舉。(圖為2021年屏東風箏節屏東縣政府提供）

每年都大受好評的「兒童玩國」，今年推出了森林情境主題的氣墊設施由獨角仙、蜜蜂、瓢蟲及蝴蝶等四種昆蟲為主題的「昆蟲森林樂園」，內部設置有滑梯、跳床、運動設施及可愛造型設施，而「迷失玉米田」，則是讓小孩在氣墊迷宮中動動腦動動身體，從遊戲中訓練腳力及運動協調性。每項活動都相當適合全家一起參與，歡迎大家扶老攜幼共同來到屏東風箏節放鬆及放風。

2022屏東風箏節將在本周末11月19、20日在高屏溪河濱公園絢麗登場，今年以「放風樂園」為主題，歡迎民眾到場共襄盛舉。(圖為2021年屏東風箏節屏東縣政府提供）

近年來屏東縣政府積極整合地域性景觀資源並推動城市美學，除了有勝利星村、屏菸1936文化基地及屏東縣民公園，屏東縣政府更突破框架，整合各局處，打造一鄉一特色遊戲場，如萬丹特色遊戲場、南州環保特色遊戲場及東港特色遊戲場等等。屏東風箏節今年邁入第7年，每每舉辦皆引起熱烈迴響，儼然已成為屏東指標性的活動之一，也希望透過每年風箏節活動的辦理，帶領民眾近身體驗屏東之美，讓在地人替屏東感到驕傲，進而帶動縣民朋友及其他縣市的民眾一起來到屏東，促進屏東觀光的能見度。歡迎民眾多加運用大眾運輸轉乘接駁車至活動會場。更多的活動資訊請鎖定屏東縣體育發展中心粉絲專頁。