冷戰結束後，美國外交政策一直失敗的原因是美國選擇「自由主義霸權」（liberal hegemony），而不採取較節制的整體策略，因為他們相信散播自由價值對於美國的安全極為重要，且不難做到。他們誇大國際危險，吹捧自由主義霸權可以帶來的好處，並隱瞞真實的成本。

在冷戰之後的數年間，美國外交政策充滿了顯而易見的失敗，毫無重大成就。美國不斷重蹈覆轍深層的原因在於下列三種因素的結合：

1. 美國全球壓倒性的霸權地位。

2. 錯誤思想造成大戰略的失敗。

3. 功能愈來愈失調的外交政策菁英集團。

結果造成：

1. 野心過大的「霸權」，不尊重其他國家的文明和價值。

2. 沒有擴大自由理念及區域的和平，只有霸權，沒有自由，也沒有和平。

3. 給外交政策菁英充分發揮其野心的機會，沒有節制。

1991 年蘇聯解體後，世界已經改變了，但美國並未認真評估美國的整體戰略。美國沒有專注在保衛疆土、促進國家繁榮和人民幸福，而是尋求把其他國家重新塑造成美國的樣貌，並將它們納入美國設計的規則和制度中。結果是，美國削弱了自己的地位，製造了更多的區域衝突，並在許多國家留下動亂。

美國的「單極時刻」是出奇的短暫，且出現了一個敗壞的戰略環境：

1. 美俄關係的惡化，「北約東擴」的不當。

2. 促成俄國與中國的合作。

3. 中國崛起，美國亞洲再平衡的失敗。

4. 美國指稱的「流氓國家」日益強大，如伊朗、北韓、敘利亞。

5. 2003 年攻打伊拉克，引起全世界的公憤。

6. 陷入中東泥淖，花了 20 年的時間，耗費 6-7 兆美元，一事無成。

7. 反恐戰爭的勞而無功，且激發了伊斯蘭人民對美國的仇恨。

8. 2008 金融危機暴露美國的財政危機和美國制度上的腐敗。

美國重要人士對美國表現的評價（2016 年）：

1. 參謀首長聯席會議主席穆倫上將（Mike Mullen）對美國的「政權轉移」，直言美國拿了 0 分。

2. 「外交關係協會」理事長哈阿斯（Richard Haass）說，「問題不在世界是否持續分裂，而是在於速度多快和範圍多廣。」

3. 季辛吉（Henry Kissinger）說，「美國從未面對此比今日更分歧和複雜的危機。」

到了 2016 年，自由主義不論在美國或海外都在倒退，光是烏克蘭一個國家，美國就投資了超過 50 億美元，企圖轉化它成為民主國家，但美國真正的目的是要阻止烏克蘭倒向俄國，結果造成烏克蘭更加腐敗。

美國投入在民主和人權上的努力已經產生了反效果。2012 年英國《經濟學人》智庫發表的民主指數，指出在 2006-2008 年間，民主進程出現停滯。2008-2010 年間，全球的民主發展都呈現衰退，美國由「完全民主」降至「有缺陷的民主」。

在美國全球化的受益者大多是富人和知識分子。2014 年政治經濟學者科什納（Jonathan Kirshner）指出，「世界的人們對美國模式和美國的全球經濟治理已不再抱持幻想。」

美國對外政策失敗的例子：

1. 在以巴問題上，毫無實質進展。

2. 阻止核武擴散上，失敗多於成功。

3. 反恐戰爭促成伊斯蘭國（ISIS）的崛起。

4. 2003 年攻打伊拉克大為傷害美國形象。

5. 2011 年推翻利比亞的格達費（Muammar Gaddafi），代表了美國不可信賴（2003 年格達費接受美國要求同意放棄核武，交換美國的支持，但美國卻言而無信）。

沒有一個像美國這樣富裕、強大且充滿活力的國家在外交上卻遭受了這麼多的失敗。

（本文摘自《美國霸權的衰退和墮落：冷戰後美國外交政策的檢討》／時報出版）

【內容簡介】

美國神話變成謊話，美國民主變成笑話。

美國的資本主義其實是戰爭的資本主義、

掠奪式的資本主義和贏者通吃的資本主義？

美國一向自認自己的偉大，自認是「山頂之城」、「希望之地」和「天佑之國」，

「美國第一」不僅是現在或未來，而且是永遠。

冷戰之後，美國成為世界上的唯一霸權，至此便不允許其他國家挑戰美國的地位。

但是，美國的全球霸權地位會永遠維持下去嗎？

美國是世界上最幸運的國家，也是最霸道的國家。在許多跟美國外交有關的書中，都常強調美國的天賦使命和與眾不同，美國認為自己是「例外」的，並有著強烈的優越感和使命感。

美國認為自己有使命去宣揚基督教和教化落後的國家和人民；美國認為自己自身成功的例子可作為其他國家的榜樣；美國只相信資本主義，排斥非資本主義的國家；美國以「利他主義」來包裝美國的自私自利，以「自由、民主和人權」、「解救被壓迫的人民」為口號，在海外打仗，但其實都是為了自己的利益。因此，這種表面正義實際自私的想法，使美國的外交政策進退失據，方法跟手段極度不當，失去了美國人民的信心和支持。

本書討論分析美國在後冷戰時期的外交政策，偏重在美國戰略上的失敗，使美國享有的「單極時刻」在不到20年的時間便被消耗殆盡，不僅如此，還走上衰退，「大美和平」也只能曇花一現。

●介紹冷戰後美國的戰略選擇以及重大外交政策，像是北約東擴、攻打伊拉克、阿富汗戰爭、推動以巴和解、北韓的核武問題、與中國的「化友為敵」等等，分析美國由勝而衰的原因。

●探討為什麼美國的外交政策一直失敗？著重介紹美國充滿野心的外交精英集團──「美國戰狼」，和老布希、小布希、川普時代的美國，他們如何面對其他國家的崛起及反抗，尤其是中國這個大威脅？美國夢的消逝、衰落中的西方、瓦解中的西方秩序，相對的就是中國的崛起，新的權力平衡出現，東西方的文明衝突不斷，戰爭是不可避免的嗎？

●然而，美國外交戰略上有什麼新的選擇？如何重建？分析美國大戰略的新基礎及如何執行，並評價美國的五位總統及外交政策上認知的錯誤，和美國國內的危機。

【作者簡介】

關中

1940年生於天津市。國立政治大學外交系，國立台灣大學政治研究所，美國佛萊契爾外交與法律學院文學碩士、外交法律碩士、國際關係博士，印第安那玻里斯大學榮譽法學博士。

曾任國立政治大學副教授、台灣大學兼任副教授、淡江大學講座教授、中國政治學會祕書長、亞洲與世界社董事長、民主基金會董事長、國家政策研究基金會內政組召集人、美國研究學會理事長、國家發展研究院院長、中國國民黨副主席、考試院院長。

主要著作包括《國際社會與國際關係》、《變動世界秩序中的國際關係》、《美國外交與中美關係》、《美國對華政策的檢討》、《認識美國霸權主義》、《意識型態和美國外交政策》、《中國命運．關鍵十年》、《川普和川普主義：分裂的美國》等五十餘冊。