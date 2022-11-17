在全球家用咖啡機巿場穩踞領先地位的義大利品牌De'Longhi，邀請到好萊塢國際影星布萊德彼特 (Brad Pitt) 擔任「De'Longhi」的全球品牌代言人，品牌宣傳影片是與電影「越來越愛你」(LA LA LAND)導演達米恩·查澤雷 (Damien Chazelle) 攜手拍攝，傳遞De'Longhi帶來的完美咖啡。De'Longhi也將在「2022台灣國際咖啡展」發佈Dinamica全新系列，在家享受完美義式生活。

【形象廣告曝光 布萊德彼特演譯日常完美時刻】

「咖啡」不單僅僅是一杯飲品，而是提升生活品質與儀式感的浪漫條件。沖泡過程的聲響與氣味，宛如開啟美好一天的開關，對於布萊德彼特來說亦是如此。他受邀拍攝形象廣告，由奧斯卡獲獎電影「越來越愛你」(LA LA LAND)的夢幻團隊操刀，廣告中，他騎乘機車購買咖啡豆，中途停駛加油再返家，從容不迫地使用De'Longhi全自動咖啡機製作咖啡，最後啜一口細細品嚐。廣告呈現了我們最期待的完美時刻「回到家喝一杯好咖啡放鬆身心」。

(圖/業者提供)

布萊德彼特不僅是一位備受讚譽的演員與製片人，他也是藝術收藏家，對建築和設計充滿熱情，更是積極參與環境議題的倡導者。他儘管享譽全球，但仍保有神秘感，與De'Longhi的精神不謀而合。De'Longhi以和諧與優雅的品牌形象，顛覆人們對於義大利熱情的刻板印象，同時具有標誌性與真實性，如同好萊塢明星在自己家中製作一杯簡單而完美的咖啡。

(圖/業者提供)

【跟隨布萊德彼特的腳步 於2022台北國際咖啡展體驗De'Longhi義式風味】

「2022台北國際咖啡展」11/18-11/21於台北南港展覽1館隆重展開，今年De'Longhi亦一同共襄盛舉，以「美好生活的每一天」的品牌核心價值，向台灣消費者展示獨特創新的義式咖啡機，其產品細節更是膾炙人口，包含研磨功能、奶泡系統、沖煮系統、操作及清潔等，讓消費者在家就能輕鬆享受咖啡的美好。

此外，De'Longhi在「2022台北國際咖啡展」也推出創意飲品展演及打卡拿好禮活動！11/18-11/20現場將有IIAC義大利咖啡品鑑師與各位示範可可摩卡咖啡、巧克力燕麥奶咖啡、西西里檸檬咖啡氣泡飲、蔓越莓冰拿鐵等創意飲品，絕對能帶給您意想不到的驚喜好滋味！

打卡拿好禮活動則是在現場搜尋FB「De'Longhi Taiwan」按讚 ，再與展場內任何一處的布萊德彼特背板拍照，上傳個人FB或IG打卡，並標註「#我在De’Longhi享受義式咖啡」，完成以上2個任務即可獲得本次活動限量De’Longhi陶瓷杯墊一個! 贈品數量有限，歡迎消費者踴躍到場與我們一起感受De'Longhi義式風味!

【Dinamica全新系列 冷冽、奶泡、espresso樣樣行】

De'Longhi全新Dinamica系列3款機型將於12月正式上市，現在在11/18-11/21「2022台北國際咖啡展」可以搶先體驗！全新Dinamica 全自動咖啡機系列搭載TRUEBREW OVER ICE™純萃冷冽咖啡功能，透過低溫萃取咖啡使味道更甘醇，保留冰塊冰度不易溶解；LatteCrema全自動奶泡系統，其簡易旋鈕設計可輕鬆調整喜歡的奶泡風味，想品嚐純正義式咖啡真的好簡單！

【天工生技取得De'Longhi品牌台灣獨家代理權】

全世界市佔率第一的義式咖啡機品牌De'Longhi，至今已走過120個年頭，為全世界消費者開啟自己也能製作出頂級咖啡的新世界。今年台灣代理權易主，由國內最大快銷品代理商「欣臨集團」(THL) 的旗下企業「天工生技」(TICO) ，正式於2022/9/25取得台灣總代理權。一如既往，De'Longhi會持續致力於為台灣和世界各地的客戶提供高品質的產品和高效的售後服務。