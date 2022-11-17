和我一樣愛著高雄美食的你，不知是否有發現，餐飲業者越來越認同「在地」的價值，常以「這是我們自己種的喔！」、「全部都是高雄的原料！」來當成品質保證。不同於以往標榜「進口」，「在地原料食材」已成為有風味、有特色的代名詞，這不僅是一種風潮，更是因為深耕、紮根在地的價值，獲得了肯定。

為將視角擴展到高雄村里，繼上期在都會港區走訪台灣設計展後，11月的《高雄畫刊》，來到石斑魚的故鄉永安、瀰漫鳳梨果香的大樹、人情味小鎮旗山等各處。我們以政策輔導、投注資源，使地方的特色得以彰顯，青年們則以創意和努力，揉合了文創和智慧科技，為自己家鄉的農漁業帶來重大的改變。

於是，我們可以在「綠色友善餐廳」中，咀嚼高雄風土滋味，重新詮釋過的特色與歷史，則使人更願意走入地方，瞭解地方。

近期百年的高雄燈塔重新啟用，指引航船旅人任務外，也在晚間亮起燈，讓民眾夜遊觀光。「清水巖原日軍戰備坑道」和美麗的老宅改造聚落，都是極富特色的地方資產，值得一訪，而最貼近地方生活、人本共融的特色公園，更是我們推動的方向。

期許我們不分年齡，都能在這片土地上安居、樂活，腳踏實地，為自己「很在地」而驕傲滿意。