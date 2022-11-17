沿海岸線探索，來到石斑魚的故鄉永安，在新港社區裡，你會看到資深漁民帶領孩童體驗食魚教育，青年漁民忙著做品牌、玩創意，行銷在地安心石斑魚，透過遊程、活動與「尻海風漁夫生活節X後浪市集」，把人潮商機帶進來，曾經落寞的老漁村，因社區凝聚力而成功翻轉，曾於110年獲得「第二屆金牌農村競賽」金牌，他們的地方故事才正要開始。

社區漁民們口中的「蘇班長」，是石斑魚產銷班第8班班長蘇國禎，2016年一場霸王級寒流，對地方造成前所未見的可怕災難，許多漁民近乎破產；當時蘇班長的女兒蘇郁暄一心掛念家人與家鄉賴以為生的產業，和先生陳坤成一同返鄉，希望以他們的行銷與電商專長，讓在地產業重現生機。

一場漁村危機 開啟產業轉型契機

以往石斑魚大多只在餐廳吃得到，蘇郁暄與先生等4名年輕人顛覆大家既有印象，打造「蘇班長安心石斑」品牌，改以小包裝進入國內市場、上架知名電商平台拓展銷路，讓石斑魚也能熱騰騰端上一般家庭的餐桌。不過初期出貨量並不多，也沒有人看好他們，但他們不灰心，持續嚴格把關產品品質，取得各項重要檢驗與獎項。

遊客來到蘇班長安心漁場體驗「一日漁夫」活動，蘇班長帶小朋友一起抱石斑魚。(圖片提供/新港社合)

「蘇班長安心石斑」同時將無毒養殖、全臺獨特「鑽石海水」、不抽地下水等理念故事，藉由體驗活動、電商通路推廣出去，才逐漸打開知名度；如今熱門的「一日漁夫」體驗成了品牌代表行程，蘇班長樂於分享、願意開箱魚場，讓遊客在餵魚、抱魚等活動中玩得不亦樂乎。

深入社區互動 意外發現年輕力量

在努力賣魚同時，他們也與社區互動，與在地長輩溝通理念，不放棄、持之以恆，慢慢地「蘇班長安心石斑」品牌的成功被大家看見，同時也獲得在地年輕人的關注，蘇郁暄說，發掘出社區年輕力量是意外的收穫，因為有了這些年輕夥伴投入社區，在地遊程、社區關懷等，都為社區注入新活力。

新港社區成立新港社區合作社，由社區青年軍召集人蘇郁暄等人，一起經營「新港社合」品牌。(圖片提供/新港社合)

「現在回想起來，每一步都非常有意義！」蘇郁暄說，越來越多擁有各種專長與創意的夥伴加入，讓漁村看到更多可能！像是從三年前開始著手的食魚教育，是很必要的知識傳達，教導消費者認識各種魚種，當消費者學習了這些資訊後，也能提高購買意願。

在地認同感 從金牌農村到漁夫生活節

由在地年輕人共同發想、一手策劃，今年已舉辦第二年的「尻海風漁夫生活節X後浪市集」，人們在夕陽下吹海風，逛市集、吃美食聽音樂，鑽石沙灣上的「卡夫卡海岸餐桌」，在地食材配上唯美佈置，讓人驚艷傳統漁村也能變成打卡景點！活動中加入食魚教育、環境保育等觀念，每年都有不同創意，呈現在地「生態養殖村」獨特風格。

2022「尻海風漁夫生活節X後浪市集」10月登場，位於鑽石沙灣的「卡夫卡海岸餐桌」活動，在地食材配上唯美佈置，視覺與味覺都是享受。(圖片提供/新港社合)

其中，「卡夫卡海岸餐桌」浪漫佈置出自Gary和蔓蔓夫妻檔之手，他們從台中回到家鄉，是專業攝影師與花藝師，他們分享，在小時候的記憶，鄉下是沒有任何活力，剛回來時很訝異這麼多年輕人在這工作，能夠一起建設家鄉很高興！只要認為自己做的是最的事情，就要堅持下去，相信大家會開始以自己的家鄉為榮。

蘇郁暄形容「尻海風漁夫生活節X後浪市集」，「就像是從身體裡長出的一塊肉，願意投入很多心血！」這股凝聚力塑造出的在地認同感，源自之前在爭取金牌農村過程中，社區全體總動員而來，也就是這股力量，讓大家有信心完成這件事！獲得許多鼓勵，是他們繼續辦下去的動力，希望活動傳承下去，一年比一年好。

「尻海風漁夫生活節X後浪市集」活動特色，融合海風、沙灘、市集、美食與音樂等元素，帶來許多觀光人潮。(圖片提供/新港社合)

成立社區品牌 帶動地方創生

身為永安新港社區-社區青年軍召集人的蘇郁暄，對社區有了更多的責任，成立新港社區合作社，逐步擦亮「新港社合」品牌，除了自產自銷在地無毒石斑魚，也網羅各地區無毒有機的好農產品一起銷售；另也成立「一把青」品牌，協助優質漁產品經營品牌力，作為青年漁民後盾，而合作社盈餘也會提撥一定比例回饋社區。

回到新港社區的六年多，許多事情在手中完成，但也還有很多事情要做！地方長年人口老化、年輕族群流失，為了解決在地「就業問題」，把更多年輕人留下來，需要更多人投入，蘇郁暄期待居住在永安周邊，對地方創生感興趣且有一技之長的青年夥伴，一起加入團隊實現心中藍圖。

本文作者：王亭云