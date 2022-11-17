台積電總裁魏哲家日前證實台積電高雄7奈米廠暫時延後，28奈米部分則按進度進展，外界關注此消息是否會衝擊高雄房市。房市專家Sway則表示，投資客總是不信邪，上一波投資高雄橋頭、楠梓的人，房價雖也跟著台積電漲，但如果沒有台積電，終究只是個被炒作的商品區。他直言，缺乏自住客的撐盤，下場就像青埔四字頭跌回二字頭一般，如同曇花一現。

Sway在臉書發文指出，台積電高雄廠7奈米不做，已經傳很久了，經濟部長王美花說台積電「沒正式說不做」，其實也等於少了書面、多了口諭。他直言，未來的變化是高級工程師會變少，28奈米的作業員會變多，但基本上作業員是買不動被亂炒一通的楠梓房價，因此，高雄中高總價的房屋，不用太期待台積電效應。

其他網友紛紛表示，「看得出來台積電明顯不想設在高雄，能拖就拖」、「不來的話，高雄楠梓準備崩回1字頭」、「致敬楠梓橋頭3字頭的先鋒烈士們」、「漫天吹捧台積電害死真正想住的自住客」、「7奈米台中產能都沒跑滿了，怎麼會需要高雄」、「沒先進製程一堆美商都不會去了啦」。

根據好房網報導，2021年上半年楠梓預售大樓還有單坪18、19萬左右的新案，但台積電設廠消息確定後，楠梓房價「漲得亂七八糟」，目前預售案開價每坪都來到3字頭、甚至有4字頭的案子。

台積電高雄廠7奈米延後，資深媒體人陳鳳馨則表示，台積電已淪為政治風向上的操弄工具，台積電當初就是被迫要去高雄，因為這樣才能變成高雄的政績，其實從成本等考量來看，台積電應該要去台南設廠比較適合。