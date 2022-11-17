美國通膨數據降溫，刺激美股連續幾天大漲，投資者也相當興奮，不過專家卻發現一項指標不尋常，就在大漲的這幾天，高達6.58億美元（約新台幣205億）的資金流入ProShares UltraPro Short QQQ ETF（SQQQ）基金，這是該資金史上最大資金流入的一刻，但該基金主要做空美國科技股，進行超短期押注，引發關注。

綜合外媒報導，大量資金流入做空科技股的ETF，同時，有高達2.56億美元的資金竟從做多的ProShares UltraPro QQQ ETF（TQQQ）中撤出，寫下1月以來資金外流最大的幅度。

報導提到，這種跡象突顯這段時間的上漲恐怕是暫時的，數據商VettaFi研究主管Dave Nadig表示，「像SQQQ這樣的工具是為市場大波動所設計的，投資者甚至是對沖基金希望在大波動來臨前做好準備，這也代表大型投資者對目前的反彈缺乏信心。」

花旗美國股票交易策略主管Stuart Kaiser則說，美債殖利率下跌不足以讓科技股出現反彈，「現在的問題是如果升息壓力消失，是否會重新定義科技股的估值，還是投資者會去考慮節省成本的措施是否有效？由於不確定性仍高，科技股依然很棘手。」