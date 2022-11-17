新竹一名已婚男子與女同事小芬（化名）不倫戀，2人數度發生性行為之外，互傳鹹濕訊息稱，「我的肉體讓你飽了」、「用你的香腸充電」等語，小芬還會禁止人夫與正宮互動。一審判小芬與人夫須連帶賠償20萬元，案經上訴，被高等法院駁回定讞。

判決書指出，正宮主張前年與丈夫阿曾（化名）結婚，小芬為阿曾的同事，未料小芬早在兩人結婚前就傳送踰矩內容給阿曾，禁止阿曾與她有親密互動，強迫阿曾交出家中鑰匙並竊得她的電話等，認為小芬與阿曾的行為已經嚴重破壞她的婚姻，依法要求2人連帶給付80萬元撫慰金。

一審新竹地院判小芬與阿曾須連帶賠償20萬元，案經上訴，高等法院重新勘驗證據，發現阿曾坦承早在婚前就與小芬發生性行為，次數無法計算，且小芬與阿曾於2020年5月至7月的對話紀錄中，小芬曾說，「我無法接受她，也請你不要再主動打電話給她了」、「我親愛的男人」、「愛你，用你的香腸充電」、「我的肉體讓你飽了」、「今天也很硬很猛、讓人不要不要的」等語。

法官認為，小芬明知阿曾已婚，卻仍持續對阿曾表達愛意、思念之露骨字句，還因為阿曾與妻子的互動而表達不滿，均可認定小芬與阿曾有不正當的婚外情行為，破壞阿曾妻子婚姻幸福美滿，故意侵害其配偶權情節重大，認為原審無違誤，駁回上訴，全案定讞。