黛妃與查爾斯

由於卡蜜拉介入，黛妃生前和查爾斯感情不睦。而為黛妃貼身服務長達8年的前私人秘書傑福生（Patrick Jephson）痛批，查爾斯的前廷臣到處散播謊言，說她精神有問題。

據《第6版》（Page Six）報導，傑福生說，就在查爾斯和卡蜜拉的緋聞成為公開的秘密時，他的幕僚以系統性運作的方式抹黑黛妃。他強調，這和一般閒聊八卦不同，而是系統性操作。傑福生指出，這雖然是陳年往事，但如今這人成為人民擁戴的英國國王，而這些事不該被撇開，加以掩藏。

「它們發生過，理論上，它們可能還會重演，」他說，「它們不該不受譴責就輕輕放過。」66歲的傑福生是在「醜聞販子」（The Scandal Mongers）播客節目中透露了這段往事，而節目預定下周在影音串流平台「聲田」（Spotify）上播出。

黛妃1997年8月因為在巴黎的一場車禍而香消玉殞，當時她只有36歲。如今一般人對她的印象除了年輕貌美外，印象中都覺得她「有點瘋瘋的」，「甚至是不可思議」。而傑福生覺得很沮喪，因而出言反擊。

他直指，要是有人問和王室親近的人，要是有人膽敢提起黛妃，可能都會得到這些官式回答。他們會說，這是場悲劇，其實她的心理有問題。而言下之意，就是她根本不能勝任王室職責。

傑福生說，考慮到她所過的生活，還有她所承受的壓力，她不僅神智清醒，甚至還有某種能耐，能讓瘋狂的狀態恢復理智。他強調，自己曾擔任黛妃的私人秘書，比多數人都有資格說，她的心理究竟健不健康。例如，她坦承自己有飲食失調問題，還針對這問題發表演說。

傑福生強調，當大家指著你說，你已經瘋了，還有什麼比挺身而出，乾脆針對自己的問題，發表一場演說更理智清醒的。而黛妃所表現出的，正是超凡的韌性與堅強，也凸顯出那些抹黑者的卑鄙與微不足道。