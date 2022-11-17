九合一選舉進入倒數，國民黨台北市長候選人蔣萬安14日轟民進黨候選人陳時中是黑洞，吞噬防疫「3＋11」真相、疫苗採購合約及1萬多條染疫同胞的寶貴生命，卻遭到陳時中反嗆「你煩不煩」，稱相同問題早再三解釋過。對此，前立委郭正亮16日就表示「陳時中大概是沒招了，他的存在感不強，基本上失去戰鬥力了」。

郭正亮16日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，陳時中對於防疫問題的回擊，「人家剩下十天決定做自己了啦，放飛了啦」，更接著說，「其實我這麼注意新聞的人，我真的不知道3+11的真相，我沒有印象他有公開」，郭正亮也苦嘆「我覺得他決定做自己了啦」。

郭正亮甚至自爆，他每天晚上11點都會收看陳時中在臉書直播的政策理念，但聽完都快睡著了，郭正亮斷言，「直播在線人數沒超過兩千，是台北市長候選人欸，居然用這麼小的直播在說他的政策，我覺得他大概是沒招了啦」，郭最後更說「這個候選人的存在感不強，基本上失去戰鬥力了」。