新竹市長選戰16日舉行候選人政見發表會，民眾黨候選人高虹安在政見會後受訪，再次提及新竹市府公共工程流標、追加預算問題，更直言，「也難怪市民朋友都說，這段時間高虹安被打得如此悽慘，會不會是新竹市其實有所謂的『大秘寶』！」PTT鄉民對此紛紛表示：「猛攻這個就對了」、「打起來，我想看大秘寶開箱！」、「虹安查工程，綠共進土城」。

高虹安表示，剛才政見發表時有特別提到新竹市公共工程問題，不少工程像是大車站、總圖書館等，都不斷追加預算，但卻只聞樓梯響，未見實質效益；大家熟悉的新竹棒球場事件，預算就從3.5億追加到12億，但到現在開幕賽都停賽將近4個月了，還是沒辦法重新啟用，也無法讓美國WBC(世界棒球經典賽)前來場勘。

高虹安指出，關埔國小蓋了6年，預算從2.2億追加到13億，校舍卻減半，沒有操場、沒有體育館，校慶還要借場地；總圖書館預算也是持續增加到16億，但到現在也沒看到成果，「新竹市府執政團隊在公共工程上面，是不是有運用限制型招標，讓固定廠商得標；或是用一直流標、然後一直追加預算的方式，將公共工程預算變相增加。不只是我剛剛提到的公共工程，新竹市府可能還有很多隱藏的標案。」

高虹安感嘆，也難怪市民朋友們會說，這段時間高虹安被打得如此悽慘，「會不會是新竹市其實有所謂的『大秘寶』，很怕政黨輪替後，會有人看到工程多次流標的真相，希望新竹市府能勇敢面對。」

PTT鄉民表示：「北竹雙安，台灣平安，綠共進去關」、「小心喬柯來陰的」、「我要成為新竹王！」、「這樣就對了」、「想擋人財路，難怪被照三餐攻擊」、「坐等新竹大秘寶看關幾個人」、「塔綠斑氣哭，骯髒勾當要被翻出來囉」、「虹安查工程，綠共進土城」、「這就對了，就該這樣血流成河啦～」、「打起來，我想看大秘寶開箱！」、「選前還會挖出幾個大秘寶？」、「猛攻這個就對了」、「水！打這個就對了」。