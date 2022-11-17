針對衛福部說青少年跳樓輕生率增加是因為高樓太多，國民黨立委鄭麗文16日在臉書發文痛批，蔡政府的官員面對聯合國兒童權利公約國際審查委員的疑問，居然是這種回答，真的是丟臉丟到國外去。她舉數據指出14歲以下輕生通報數年年升高，質疑蔡政府是不是把年輕人當白癡？

「衛福部要不要先看一下數據？」鄭麗文指出「14歲以下輕生通報數」：2014年363人，2015年379人，2016年371人，2017年408人，2018年826人(+102.5％)，2019年1337人(+61.9％)，2020年2382人(+78.2％)，2021年2742人(+15.1％)。如果政府大官、高層面對青少年的困境，不檢討、改善問題，要怪就怪「高樓層」，麻煩蔡EE不要再說民進黨最挺年輕人！真把年輕人當白癡？

鄭麗文強調，早在去年8月，監察院調查報告就表示，學生輕生死亡原因難以單一歸因，其中以「憂鬱症及其他精神疾病」為主因，「感情因素」及「學校適應」也是常見因素。但是在輕生防治工作卻常常面臨「輔導人力不足」、「學生或家長抗拒資源介入」、「輔導老師行政負擔過重」、「家庭系統難以改變」、「輔導轉銜機制未與社政、衛政結合」等困境。

「明明有這麼多結構性問題和困境有待解決，請問一下衛福部努力了嗎？」鄭麗文質疑，這兩年多少血淋淋的例子，兒童專用負壓隔離病房一床難求？更別說全台「兒童醫院」，有多少間「兒童青少年精神病房」呢？答案沒有。連台大醫院都沒有了，其他醫院更不用說了！

鄭麗文痛批，兒童精神醫療機構如此，真正有治療需求的孩子，無處治療難道不比高層樓更危險？連政府都會帶頭霸凌吃不起海鮮的孩子，連一句道歉都沒有，遭受霸凌的的創傷難道不比高樓層更痛苦？不協助孩子排解痛苦，增加輔導機制，而是把重點放在輕生的能力？這就是我們的衛福部？我們的政府？拜託好好正視孩子的問題好嗎？

珍惜生命，輕生不能解決問題，生命一定可以找到出路。

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