今(16)日晚間6時許，新北市中和區景新街1處大樓驚傳砍人凶案，楊姓男子與3名惡煞闖入大樓內，找尋24歲溫姓男子尋仇，楊男與溫男2人熟識，但因在抖音上結怨，其溫男女友見楊男到訪不疑有他，便開門進入慘遭控制行動，待溫男一到家，楊男便持30公分西瓜刀砍傷溫男「肚破腸流」，溫男也奪刀反擊，將楊男手部韌帶砍斷裂，其他3惡煞落荒而逃；警方已在追捕逃逸嫌犯。

據了解，溫、楊2男本就相互熟識，昨日溫男在抖音發布短視頻，指控楊男在外欠錢不還，還四處獵豔把妹，行為令人不齒。楊姓得知後盛怒，今晚找來3名友人攜帶刀械到溫男25樓住處理論，溫男女友見是熟識的楊男到訪，不疑有他開門讓楊男進屋，楊男見溫男不在家，遂先控制住其女友行動，埋伏在屋內等候。

中和景新街某大樓內晚間發生砍人凶案。（民眾提供）

晚間6點20分許溫男返家，一進門即遭楊男等人伏擊，楊男持長約30公分的西瓜刀砍殺，溫男腹部中刀，當場肚破腸流，溫男拚命抵抗，奪下西瓜刀反擊，砍傷楊男頭、背、手部，3名同夥見現場鮮血橫流，急忙奪門逃逸，並將西瓜刀丟棄在大樓門口。

警、消獲報趕抵，封鎖現場採證，查扣染血西瓜刀1把，並將2名傷者送醫，溫男臟器外露、楊男手部韌帶斷裂，均緊急送進開刀房手術，暫無生命危險。

警方目前已擴大追緝在逃3名嫌犯，詳細案情有待傷者手術後進一步釐清。