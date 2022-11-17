民進黨16日找來民進黨苗栗縣長候選人徐定禎的辣模女兒里唯拍片催票，黨主席蔡英文提到，在影片中里唯跟大家分享一段柏拉圖的話：「不關心政治，就等著被糟糕的人統治」。此話引來PTT鄉民炸鍋狂酸：「自介？」、「已經被糟糕的人統治了」、「確實，記得不要再投民進黨了」。

蔡英文說，「有些人覺得政治很遙遠，但其實，政治和我們每一個人的生活，都息息相關。選對人，會做事。選擇有責任感，有執行力，有行動力的執政者，才能夠真正加速建設和發展。選出好的地方首長，公共建設會更完善，都市也會有更好的發展。社會福利也會更完善，能夠讓更多需要的人，得到更妥善的照顧。中央推動的許多政策，有地方政府積極合作，就能夠讓國家資源的投入，能夠更有效的發揮，也能讓人民生活，過得更幸福。

蔡英文說，相反的，要請大家一起想一想，放棄行使自己的權利，會有什麼樣的結果。就如同在剛才的影片中，里唯跟大家分享一段柏拉圖的話，是這樣說的，「不關心政治，就等著被糟糕的人統治」。蔡英文指「被被糟糕的人統治」，在里唯拍的影片裡鏡頭帶到黃光芹寫的「跟著月亮走：韓國瑜的夜襲精神與奮進人生」一書。

PTT鄉民炸鍋開酸：「笑死我」、「自介？」、「自我介紹大師」、「自介文給推」、「這6年還不夠糟嘛...？」、「難怪現在...」、「已經被糟糕的人統治了」、「所以妳上台了」、「真的，民進黨不倒，台灣不會好」、「因為過去六年，我們才關心政治」、「確實，記得不要再投民進黨了」、「好的，塔綠班，一定下架你」、「確實～沒輪替之前我不會投DPP」、「關心政治？詐欺擄人都沒看到不算政治？」、「難怪妳可以當總統」、「說的沒錯啊，像是被你(統治)啊」、「就是在說妳蔡英文」、「關心政治但不投冥進洞也是吊路燈」、「不改變，就讓塔綠班一直吃飽」。