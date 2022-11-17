民進黨苗栗縣長候選人徐定禎本月初到國立聯合大學參加座談會，與學生交流，遭提問高端爭議、林智堅論文與民進黨網軍等犀利問題，疑似頗為不滿，反嗆學生「一直罵自己執政黨是怎樣？」、「你可以去中國住住看啊」，影片曝光引發軒然大波。

聯大學生會本月初舉辦苗栗縣長候選人座談會，鍾東錦、徐定禎、宋國鼎也分別出席。徐定禎於3日出席，在最後的學生匿名提問環節中，先被問到民進黨網軍四處出征，有如對岸「小粉紅」一事，徐稱民進黨沒有網軍，都是認知作戰，反控台北市長柯文哲才在市府養網軍，網路無國界，愛講什麼就講什麼，還反問學生「四叉貓是1450嗎？我不認為啊」。

接著學生以高端風波、數位中介法與林智堅論文為例，詢問徐定禎「民進黨是不是與年輕人越走越遠」，徐聞言後立刻反嗆「這個就不要再亂了啦」，稱民進黨做的或許不夠好，但已經是世界前段班，該罵的是中共，更不滿表示「一直罵自己的執政黨、政府是怎樣」，稱對岸依舊動不動就封控，人民哪也不能去，台灣還能正常生活，要學生自己想想。

徐定禎表示自己打三劑高端，到現在都沒確診過，而且次蛋白疫苗安全的多，反而打BNT、莫德納等mRNA才是白老鼠，更稱台灣可以自由選擇疫苗，但中國只能接種國產，不滿高端被汙名化，「一直汙名化我們政府，你去中國住住看啊」。

最後針對林智堅論文門，徐定禎稱包括國民黨許淑華、民眾黨高虹安，一堆人論文也都有問題，「天下文章一大抄，天下烏鴉一般黑，大家都在抄啊」。