台北市長選舉進入倒數，針對民進黨台北市長候選人陳時中在深夜開直播，前民進黨立委郭正亮認為，陳時中被放生了，因為他在晚上11點開直播，很詭異，在線人數甚至沒有超過2000人，居然沒人助陣。

郭正亮16日在中天新聞《綠也掀桌》節目中表示，日前陳時中又在鬧情緒了，針對3+11這個議題，陳時中回說還要問幾次，焦點是在於，無黨籍候選人黃珊珊K他說，重要問題被問100次，她也照樣回答。

主持人李珮瑄好奇問，「陳時中現在是脫韁野馬了，是不是？」郭正亮直接回說，「他已經被放生了」。他驚訝表示，看到陳時中晚上11點在那邊直播，很詭異，怎麼沒人幫他助陣，陳時中是候選人，在線人數沒有超過2000人，這算太不捧場了，陳時中競總網路部到底在幹什麼，感覺很奇怪。

郭正亮認為，候選人不能隨便直播，因為一言一行都會被注意，若直播就要有直播的意義，比如話題變成明天的梗，不然那麼晚、那麼累，幹嘛還要直播。候選人一天跑行程下來，其實有點累了，還要去上直播間，但卻沒有好好設計，實在難以想像。

郭正亮強調，候選人直播時，就是要放梗，通常也不需要每天直播，可是只要一直播，隔天就是要有議題發酵，不然就不用直播了，因為網友幹嘛聽候選人聊人生，也沒有人會認真聽；加上晚上11點直播，這是聽人家講八卦的時間。

主持人再問到，若陳時中開直播，用類館長的方式怒噴，都比目前這個直播方式好嗎？郭正亮回說，「當然好多了」，郭還補充說，直播最重要是要秀出真實的個性，但陳時中卻都沒有，是在搞什麼鬼，文宣部實在有夠爛。