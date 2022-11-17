美軍參謀首長聯席會議主席密利今天表示，台灣地形複雜，是非常困難的軍事目標、難以執行的軍事行動，中國仍需要一段時間才能擁有軍事能力。中國的風險很高且不明智，是政治錯誤、戰略錯誤。

密利（Mark Milley）今天與美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天共同召開記者會，說明烏克蘭情勢最新發展。

在被問到中國國家主席習近平鞏固在中共黨內權力，是否擔心習近平會做出以武力奪取台灣的不明智決定時，密利表示，他認為習近平會做出符合國家利益的決定，也相信他是理性的角色。在不久將來對台灣發動攻擊將是一大風險，且最終會以戰略崩潰告終。

密利表示，美方正密切觀察，並在軍事上做好準備。目前的一個關鍵是確保台灣能夠自我防衛。

他指出，各方從烏克蘭戰爭中汲取教訓，台灣、美方、歐洲國家、習近平與共軍都在汲取教訓，大家在學習的一件事是，紙上談兵與真實戰爭有很大不同。對自1979年與越南戰爭以來就沒有參戰過的共軍來說，跨越海峽入侵台灣是「非常、非常危險的遊戲」。

密利指出，台灣擁有非常複雜的地形與山脈，是個多山的島嶼，因此是個非常困難的軍事目標、非常難以執行的軍事行動。他認為中國還需要一段時間才能擁有軍事能力並做好準備。中國攻台的風險很高，是不智之舉，將是政治錯誤、地緣政治錯誤、戰略錯誤，將會類似俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在烏克蘭犯下的戰略錯誤。（編輯：陳正健）1111117