美國零售鉅子達吉特（Target）財測黯淡，半導體公司美光科技（Micron）預計明年將減產，美股主要指數今天收黑，費城半導體指數重挫逾4%。
道瓊工業指數下跌39.09點或0.12%，收33553.83點。
標準普爾指數下挫32.94點或0.83%，收3958.79點。
那斯達克指數挫跌174.75點或1.54%，收11183.66點。
費城半導體指數重挫119.80點或4.26%，收2690.82點。（譯者：陳正健）1111117
美國零售鉅子達吉特（Target）財測黯淡，半導體公司美光科技（Micron）預計明年將減產，美股主要指數今天收黑，費城半導體指數重挫逾4%。
道瓊工業指數下跌39.09點或0.12%，收33553.83點。
標準普爾指數下挫32.94點或0.83%，收3958.79點。
那斯達克指數挫跌174.75點或1.54%，收11183.66點。
費城半導體指數重挫119.80點或4.26%，收2690.82點。（譯者：陳正健）1111117
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