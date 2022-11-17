美國零售鉅子達吉特（Target）財測黯淡，半導體公司美光科技（Micron）預計明年將減產，美股主要指數今天收黑，費城半導體指數重挫逾4%。

道瓊工業指數下跌39.09點或0.12%，收33553.83點。

標準普爾指數下挫32.94點或0.83%，收3958.79點。

那斯達克指數挫跌174.75點或1.54%，收11183.66點。

費城半導體指數重挫119.80點或4.26%，收2690.82點。（譯者：陳正健）1111117

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