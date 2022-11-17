「高端告我違反《傳染病防治法》還說我散播疫情謠言或不實訊息」，其實「《傳染病防治法》是我參與制定的，沒想到現在卻被濫用」，提到被高端控告多項罪名，中華民國防疫學會理事長王任賢醫師笑著說，當了一輩子醫師，從來沒有醫療糾紛、也沒被任何人告過，現在快退休了才被告，「歷練一下也很好」。

高端公司不滿王任賢多次在媒體投書及受訪，質疑高端療效、涉貪和違規取得EUA（緊急使用授權），因此指控王任賢多項罪名並到台北地檢署提告，還要求司法機關「盡速偵辦、以正視聽」。由於王任賢在SARS疫情期間曾任「中區傳染病防治醫療網」指揮官，創下「中部零起院內感染」傳奇事蹟，這個在台灣傳染病領域的超狂背景，使得他和高端的官司引發社會極大關注。

目前是中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師的王任賢，畢業自台大醫學系，專長是發燒疾病、性病、愛滋病及感染相關疾病，他在美國西雅圖華盛頓州立大學接受感染科性病訓練，返台後碰到愛滋病逐漸流行，因此推動愛滋病防治，進而與衛生署（現為衛福部）有所接觸，並擔任疾管局（現為疾管署）顧問，後來在局長蘇益仁支持下，與副局長施文儀合作制定《傳染病防治法》，不料高端竟拿他擬出的法律告他。

總統蔡英文公開接種高端疫苗，不過高端疫苗受到不少醫師和專家質疑。（圖／趙文彬攝、本刊資料照）

王任賢指出，高端說他指高端疫苗是「無效疫苗」，其實他從來沒這樣講，他是指高端未曾向民眾證實疫苗有效。他認為高端應該控告誹謗的對象是日本政府與台灣的指揮中心，真正誹謗高端疫苗無效的是日本政府，因為日本開放接種國際認證疫苗旅客入境自由行，但高端疫苗不在認證名單，形同禁止高端戰士入境，而台灣的指揮中心主張重打3劑疫苗來補強高端，等於是官宣高端的效果。

至於高端疫苗涉貪的部分，王任賢解釋，這是監察院審計長陳瑞敏在立法院報告時，立委李貴敏披露每劑成本是100多元，但是政府的買價卻是700多元，高端疫苗採購雖然合法，但不是合法就可以不用對外解釋，中間價差是用公款買的，政府又沒有好好說明差價的來龍去脈，一開始還說要把採購合約封存30年，所以貪瀆當然是老百姓心中合理的懷疑。

對於高端取得EUA（緊急使用授權）是否違規，王任賢指出，高端雖然是EUA特許上市，依然要遵守政府的規範，應該要有第3期臨床試驗，可是當初政府縱容高端疫苗只有1.5期臨床試驗就核准EUA，被舉發後，政府要求高端補足資料。可是已上市的高端根本不理會，等衛福部長說重話後，高端就央求政府幫忙把資料補齊，然後拿其他資料湊數，當成是第4期的資料，跟疫苗保護力完全沒關係，只是為了選舉或圓謊。

高端股價暴起暴落，引起極大爭議。（圖／張文玠攝）

王任賢強調，當初中研院的陳培哲院士就是因為不同意高端疫苗在未取得3期人體實驗數據前就取得EUA，於是退出專家會議。但高端疫苗就像一個壞孩子，這孩子一開始就不好，竟能謊稱是「莫德納的孿生兄弟」，其實高端只是使用美國國家衛生研究院（NIH）公布在網上的序列，眾人皆可用，就被吹成「嘴角全沫」，還被爆料只是一間炒股公司，完全沒有疫苗製造的經驗，但卻能在政府放棄監管的情況下，產製得不到國際認可的疫苗。

王任賢不滿指出，高端說他涉嫌干預股市，違反《證券交易法》散布流言或不實資料操縱價格罪，可是他根本不玩股票，多年來只有年輕時當醫師第一年買過台泥和亞泥股票各一張，對於高端疫苗的相關問題，都是基於公衛醫師的良心寫成文章並公開發表，而高端提告其實只是壓制了醫者的良心。

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