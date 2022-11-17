球場驚見整盒套套和檳榔汁，離譜畫面曝光。（圖／翻攝自員林市體育管理所臉書）

彰化縣員林市斥資8000萬打造的晴雨球場，自今年4月啟用至今不滿一年，就出現離譜亂象。臉書粉專《員林市體育管理所》日前分享，球場最近出現許多垃圾，塑膠袋、飲料瓶罐、整盒保險套和隨地亂吐的檳榔汁，讓人看了忍不住皺眉頭，也讓粉專小編無奈地說，台灣最美的風景真的是人？希望大家愛護環境，別讓這些離譜現象變成骯髒的日常。

臉書粉專《員林市體育管理所》近日發文說，球場沒有設垃圾桶是希望大家可以帶走自己的垃圾，畢竟還境整潔要靠所有人一起努力。從畫面中可見，籃球場周遭遍地都是垃圾，塑膠袋、運動飲料和礦泉水的寶特瓶罐，隨意被丟棄在看台的椅子上和球場的地面上。

球場周遭出現一堆垃圾。（圖／翻攝自員林市體育管理所臉書）

員林市體育管理所指出，球場出現打火機已經不足為奇，這邊甚至還曾經出現過整盒保險套。此外，近期也發現球場多處的地面上出現一攤攤紅色的檳榔汁，若非故意的話，那也太不小心，而過去從未見過這個狀況，希望大家多愛護公共環境，不要讓這些離譜的現象變成骯髒的日常。

還有人惡意撕掉愛護環境、請勿移動看台的標語。（圖／翻攝自員林市體育管理所臉書）

從照片中可見，球場的地面上出現紅色的檳榔汁，遠看起來就像是血漬一樣，讓人看了怵目驚心，最可惡的是，本來球場各處都有張貼標語，提醒民眾要好好愛護環境，但卻被人惡意撕毀。

屢勸不聽的狀況頻頻上演，讓員林市體育管理所的粉專小編崩潰說，台灣最美的風景真的是人嗎？看到這樣的狀況一再發生，他感到很無力。