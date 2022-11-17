台泥(1101)電池布局又傳喜訊，旗下能元科技繼和英國廠商合作後，又和美國Archer攜手進軍空中電動飛行器。據摩根士丹利的研究數據，城市空中交通(UAM)市場預計到2050年價值將達到9兆美元，可望成為下一個兵家必爭之地。

能元科技(Molicel)與美國航空公司Archer Aviation共同宣布，Archer旗下最新款電動垂直起降飛行器eVTOL─Midnight，將使用能元科技位於高雄小港新廠生產的21700鋰三元高鎳電池，這是能元科技第二家合作的eVTOL廠商，也顯示能元科技的電池大受歐、美國際客戶青睞。

Archer目前是全球資本額排名第二的eVTOL公司，今年獲美國聯合航空10 億美元的採購訂單及1000萬美元的預付款，Archer預計2024年取得美國聯邦航空總署(FAA)的飛安與技術查核認證，2025年生產約250輛電動飛機，並逐步擴大至每年生產約2000架電動飛機。

能元科技在電池業擁有領先業界經驗，以及位在高雄小港的全台首座超級電池工廠，年產能可達1.8GW，預定明年上半年完工試車投產，正式投產後電池產能大幅提升，是Archer決定與能元科技Molicel合作的關鍵因素。