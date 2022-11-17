一名女網友表示，昨日下午到苗栗後龍海邊玩，回程走在石灘上驚覺有東西滑過腳邊，細看才發現是條藍黑條紋相間的海蛇，她嚇得說，「我剛剛差點踩到牠」，圖文曝光，網友直呼，「海蛇都有毒性，不會主動攻擊，但被咬秒見上帝」，另外也有人認出她遇到的蛇是黑唇青斑海蛇。

原PO昨（16）日於臉書社團《爆怨公社》指出，昨休假和先生到苗栗後龍海邊玩，回程走在石灘上，覺得有細長的東西滑過腳邊，沒來得急看清是什麼動物，就急忙把腳縮回，回頭才發現是一條藍黑條紋相間的海蛇。

原PO表示，海蛇滑過腳邊時，差點就踩到牠，令她驚呼，「差一點就要去見上帝了，真的要嚇到昏倒，牠為什麼會在這邊啦！」

圖文曝光，引發逾3千名網友討論，「海蛇很毒，被劇毒的蛇咬，肯定來不急送醫，秒見上帝」、「海蛇很毒，被咬又沒血清，就真的只能見上帝了」、「海蛇很毒，但是牠不會主動攻擊人」、「這是黑唇青斑海蛇，這種蛇必須喝淡水，所以時不時的要上岸找水，蛋也不能直接下在水裡」、「被牠咬到，真的是要見上帝了，如果沒有見上帝，那就是下地獄了」。

留言中也有人說，「妳遇到的是黑唇青斑海蛇，牠通常棲息在出海口附近的礁岩淺水地帶，值得注意的是，有些人會將他誤認為黃唇，但實際上黑唇與黃唇會有色差，黑唇顏色較鮮豔黃唇較黯淡」。