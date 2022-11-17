38歲香港女星李彩華，因TVB劇集《家族榮耀》人氣再攀升，雖然事業繳出漂亮成績單，不過感情路上卻跌了大跤，2019年與大陸富豪男友黃彥書閃婚，不過兩人敵不過遠距離考驗，婚姻僅維持19個月就告吹，不時在社群網站分享日常的她，最近曬出一組性感裸睡床照，她僅以白色床單遮掩身體，讓人充滿無限遐想。

李彩華近來曬出一系列性感床照，只見她頂著一頭新髮型，赤裸上半身躺在床上，身體僅以白色床單遮掩，讓人充滿無限遐想空間，除了對鏡頭做出慵懶模樣之外，也擺出多種撩人POSE，大方露出香肩及白皙美背，嫵媚模樣增添幾分性感韻味。

李彩華性感床照流出，只見她赤裸上半身，僅以白色床單遮掩身體。(東網)

對於被問到照片由誰操刀？李彩華立即扯開話題： 「我一直認為女人最性感就是剛起床的時候，有朋友趁生日幫我拍了這組照片」，強調對於呈現出來的美感相當滿意，至於再被追問攝影師是男是女？她笑笑表示是女生，雖然知道大家很有想像空間，但也強調面對同性拍照會放開很多，若對方是另一半，反倒會變得很拘謹。

李彩華露出香肩及白皙美背，嫵媚模樣增添幾分性感韻味。(東網)

李彩華回復單身後，雖然追求者眾多，但仍未遇到令其心動的對象，對此，她解釋絕非是自己眼光太高，雖然相當享受單身生活，但身邊朋友卻相當擔憂她感情沒有著落，紛紛要做媒人替她牽線優質對象，對此，她則是開玩笑表示： 「做我媒人難度極高」。