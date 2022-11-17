習近平會見義大利總理梅洛尼盼協作應對緊迫挑戰。（大陸外交部）

大陸央視新聞用戶端17日報導，中國國家主席習近平當地時間11月16日晚在峇里島會見義大利總理梅洛尼。習近平希望，義方為歐盟堅持奉行獨立自主的積極對華政策發揮重要作用。義方希望同中國在聯合國、二十國集團等架構下密切協作，更加有效應對當今世界面臨的各種緊迫挑戰。

習近平指出，近年來，中義兩國攜手抗擊新冠肺炎疫情，互辦文化和旅遊年，在華舉辦「義大利之源——古羅馬文明展」，成為兩國友好交往的生動見證。中義同為文明古國，互為全面戰略夥伴，擁有廣泛共同利益和深厚合作基礎。雙方應該傳承和發揚友好傳統，理解和支持彼此核心利益和重大關切，求同存異，擴大共識，為不同社會制度、不同文化背景國家發展關係樹立表率。

習近平強調，希望雙方用好中義政府委員會和各領域對話機制，挖掘高端製造、清潔能源、航空航太和協力廠商市場等領域合作增長點。中方堅持高水準對外開放，願進口更多義大利優質產品，歡迎義大利擔任2023年中國國際消費品博覽會主賓國。

雙方應該著眼2026年米蘭冬奧會加強冰雪運動和產業合作。中方願同意方繼續在二十國集團等多邊平臺加強溝通協調，深化團結合作，弘揚真正的多邊主義，攜手應對全球經濟等重大挑戰。當前形勢下，推動中歐關係行穩致遠具有重要意義。希望義方為歐盟堅持奉行獨立自主的積極對華政策發揮重要作用。

梅洛尼表示，非常高興有機會同習近平主席會面。義中都是文明古國，友好交往歷史悠久。義方對兩國文化和旅遊年活動感到滿意，願繼續推進兩國貿易、文化等領域交流合作。義方不贊同陣營對抗，認為各國應該尊重彼此差異和分歧，加強團結，致力於對話交流，增進相互瞭解。中國是世界大國，亞洲在全球分量中越來越重，義方希望同中國在聯合國、二十國集團等架構下密切協作，更加有效應對當今世界面臨的各種緊迫挑戰。