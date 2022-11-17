歌手鄧紫棋（G.E.M.）創作出許多膾炙人口的流行樂曲，在華語樂壇上享譽盛名。過去，她和造型師男友Mark自2017年戀情曝光後，開始在社群平台上曬出合影，感情相當甜蜜，日前還傳出結婚謠言，卻僅是一場烏龍。近日，鄧紫棋PO出多張與男友的合影，感謝他「一直以來的支持。」

過去，鄧紫棋為了新歌MV的拍攝作業忙得焦頭爛耳，原定的MV男主還驚傳因為疫情放鴿子。對此，鄧紫棋只好請男友Mark協助幫忙。豈料，Mark有舞台恐懼症，不願在鏡頭前出現，是鄧紫棋苦苦哀求後，才答應出演。對於Mark的貢獻，鄧紫棋相當感激，近日便在IG上曬出多張與男友的合照，不只慶祝Mark生日，還謝謝他在MV中的幫忙。

在鄧紫棋曬出的照片中可見，兩人面對鏡頭露出微笑。為了新專輯，而修剪成短髮的鄧紫棋比起過去長髮翩翩的氣質，更顯英氣與俏皮。Mark微微嘟嘴、裝可愛，模樣看起來相當討喜。兩人的頭貼在一起，更顯現出照片中充斥著浪漫的氛圍。此外，過去Mark也有曬出合照祝鄧紫棋生日快樂的舉動，讓一票網友看得相當興奮，一直期待兩人何時能修成正果。

合照貼文PO出後，讓一片網友被閃光彈亮瞎了雙眼，紛紛敲碗期待兩人的婚禮，留言表示「恭喜Mark哥哥首次亮相」、「是不是該到了催婚的時候了」、「感謝Mark在姐姐需要他的時候一直陪伴在她身邊，兩位要一直幸福快樂下去。」事實上，兩人在過去已被傳出低調領證結婚，還已經在上海買好了豪宅準備定居，事後此謠傳遭到鄧紫棋的工作室出面反駁，讓網友們相當失望。