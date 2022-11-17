大陸安徽一名58歲婦人，4年前因病被送進加護病房搶救，雖撿回一命，卻從此癱瘓，智力更降到只有1歲。當時正攻讀研究所的女兒只好辦休學，負起照顧母親的責任。沒想到有一天，婦人突然「起身穿衣服」，嚇壞女兒、看護。

綜合陸媒報導，該名婦人曾在飯店工作，因職業傷害罹患腱鞘炎（又稱肌腱滑膜炎，多發生在手部或腕部），這個病間接導致她於2018年陷入重度昏迷，清醒後智力剩1歲，不僅生活無法自理，還全身癱瘓。

女兒為了照顧突逢變數的母親，被迫中斷研究所學業，和哥哥邊打工賺錢、邊協助媽媽復健。有一天晚上，女兒竟目睹不可置信的一幕，癱瘓4年的媽媽「坐了起來還俐落地自己穿衣服」，整個傻眼。

不料，媽媽隔天又陷入癱瘓。醫師認為，婦人疑似因久病不癒，加上手臂越來越細，產生憂鬱症，再因心理因素導致全身癱瘓、選擇性失憶，極難治療。女兒無奈，一度懷抱的希望又破滅了。