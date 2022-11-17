年底九合一大選被視為藍綠白2024前哨戰，外界高度關注。有評論認為，民進黨不僅會持續猛打民眾黨新竹市長參選人高虹安助理費爭議，選前也將朝吸引年輕選民、經濟選民以及衝高支持者出門投票三個面向努力。

港媒《中評社》今(17)日分析道，身為執政黨的民進黨握有資源，在投票前，將推出更多催票手法。該評論提及，除了日前宣布台積電1奈米廠將落腳桃園市龍潭區外，昨釋出荷蘭半導體設備商艾司摩爾在台最大投資案將在新北市，今也將端出台版晶片法案。

此外，民進黨昨(16)日召開「1126催票行動計畫公布」記者會，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎的模特兒女兒里唯更是催票影片的女主角。身兼民進黨主席的蔡英文總統強調，「我要再度拜託你們回家投票」。蔡英文表示，這一次的重點，是要選出可以改變故鄉，照顧家鄉親友的好人才。該評論認為，民進黨在選前將朝三個面向努力，包括吸引年輕選民、經濟選民以及衝高支持者出門投票。

該評論也認為，民進黨將持續猛打高虹安助理費爭議，還盼外溢打到台北市長柯文哲，壓低柯選2024的機會。