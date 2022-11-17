民進黨苗栗縣長候選人徐定禎本月前往國立聯合大學參加座談會，與大學生交流，結果疑似在提問環節被學生問到氣噗噗，嗆學生「不要再亂了」、「你可以去中國住住看」等話，引起民眾討論。國民黨台北市議員游淑慧表示，連前總統陳水扁說出類似的話，都被民眾罵到道歉，沒想到15年過去，又跑出一個一樣傲慢的人。

聯合大學學生會於本月初舉辦苗栗縣長候選人座談會，幾位縣長候選人紛紛與會，徐定禎也在11月3日出席，但在最後的提問環節上，第1題就有學生指出民進黨擅長透過網軍出征，此行為與「小粉紅」有何不同？第2題更直言，3+11會議記錄封存、護航高端、數位中介法、支持林智堅論文抄襲等，民進黨是否與年輕人越走越遠？讓徐定禎當場回嗆「這個就不要再亂了」、「一直罵自己的執政黨、政府是怎樣」、「污名化我們政府是怎樣，那你到中國去住住看啊！」

相關談話在近日引起各界討論，游淑慧昨（16）日也在臉書質疑，徐定禎自己要去聯合大學演講，結果卻被問到嗆學生，但若政府、執政黨不能被罵，那與共產黨有何不同？「是有多土霸王心態，才會講這種話？」

「『禎』沒水準，是陳水扁上身喔！」游淑慧指出，陳水扁過去擔任總統時，因為執政不力被民眾批評，結果他反脫口說「嫌台灣不好，中國那麼好，太平洋又沒加蓋，覺得中國好就游過去」，引起軒然大波，最後只能道歉，沒想到現在又出現一個跟當時的阿扁一樣傲慢的徐定禎，「15年來都沒進步，永遠只准你們罵別人，檢討別人！」