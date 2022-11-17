特殊遺產分配讓子女吵翻天！房地產專家徐佳馨表示，曾有一名父親分配遺產是「土地給哥哥，房子給妹妹」，後來哥哥竟以他的妻小要住房子為由趕走妹妹，妹妹雖主張有房屋所有權，但哥哥仍想以不到100萬買下房子趕人，最後兄妹對簿公堂；對此，律師認為妹妹有房屋所有權人，應有使用優先權。

徐佳馨在節目《新聞挖挖哇》中透露，一名父親生前已預立遺囑，提到遺產分配是「土地給哥哥，房子給妹妹」，因此妹妹只有地上物的地上權而已，妹妹後來幫忙繳房子貸款，在快繳清時竟遭哥哥以孩子長大要住為由趕出家門，她稱房子是她的財產，也有繳房貸，哥哥則說房屋現值多少，他會拿給對方，最後僅拿不到100萬就讓妹妹離開。

徐佳馨說兩兄妹最後對簿公堂，原因就是父母對於遺產分配的不平均；此外，律師蘇家宏則提出，其實房屋建築物比較有利，雖然土地比較有價值，但是妹妹可以主張她是房屋所有權人，有使用優先權，她能提出付地租或其他方式，因此應該是妹妹有資格趕哥哥走。