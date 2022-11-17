國民黨台北市議員游淑慧表示，近日為黨內台北市長候選人蔣萬安拜票時，偶爾會遇到嗆聲，例如有位阿姨就故意搗亂、嗆聲，不僅對著她大喊「市長也投12號啦」，更來來回回跟著她，一經過就大喊 「陳時中當選」，讓她忍不住回嗆「做夢吧」。此消息獲得超過4000人按讚，大批網友對游的反應拍手叫好。

游淑慧昨（16）日在臉書發文表示，最近在為蔣萬安拜票時，偶爾會遇到嗆聲。第一次有人在大馬路上跟隨著她大喊：「市長也投12號啦」她回敬：「我是女生，拒絕鹹豬手。」第二次在菜市場，一位阿姨來來回回地跟著她，一經過她就故意大喊：「陳時中當選！」到了第三次，她忍不住回那位阿姨：「做夢吧。」

游淑慧指出，當天早上她在東湖市場拜票時，一個姊姊問她：「妳上政論節目的時候看起來很兇，怎麼來菜市場就變那麼可愛？」她秒回一句話：「因為他們是壞人，你們是好人。」游強調，她個子雖小，但一點也不溫良恭儉讓，要嗆聲請找對人，這就叫「習慣嗆人者，人恆嗆之」。

此文湧入逾4000個讚，迴響相當熱烈。網友紛紛留言：「對當權者勇敢揭弊，對市民永遠溫柔」、「不得不說游議員真的很可愛啊！」「淑慧人漂亮，頭腦反應快聰明又口才好！加油」、「議員的臨場反應很強，這是藍營缺少之一！遇到壞人，一定要比壞人狠，他們才會怕」、「小隻馬可愛的淑慧議員，但是戰力絕對是大砲等級」。