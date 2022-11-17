國家住都中心昨(16)日順利完成「臺北市行二行三公辦都市更新案」出資人綜合評選，冠德(2520)獲得最優申請人資格，全案投資總額高達266.83億元。

此一公辦都更案將規劃地上20~22層之中央部會與北市府辦公空間以及地上25~26層優質住宅，並於低樓層部規劃商業設施，啟動西區門戶串聯華山特區發展契機，成就歷史定位；全案投資總額約266.83億元，將可創造661.51億產值，預計最快於今年底前完成簽約。

國家住都中心表示，「臺北市行二行三公辦都市更新案」鄰近西區門戶地帶，基地面積合計21313.88平方公尺(約6458坪)，土地使用分區為行政專用區及住三，為北市中心區難得的整街廓開發。

國家住都中心指出，冠德建設除最大化保障本案原住戶居住權益外，針對本案的更新住宅產品，以「共好新居」及「綠色住宅」為發展主軸，除每戶型均有二面以上自然採光外，由SWA集團以城市宏觀視角塑造的365日市民共享綠廊，保留基地老樹、並結合互動式水景空間等，提供本案私有所有權人及未來市民朋友優良的居住空間。