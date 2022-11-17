習近平與印尼總統佐科會談共建中印尼命運共同體。圖為共同視訊觀摩雅萬高鐵試驗運行。（新華社）

習近平與印尼總統佐科會談共建中印尼命運共同體。（新華社）

新華社17日報導，中國國家主席習近平當地時間16日晚在峇里島與印尼總統佐科會談。兩國元首先是共同視訊觀摩雅萬高鐵試驗運行及兩國合作成果展示。並就共建中印尼命運共同體達成重要共識，一致同意以明年中印尼建立全面戰略夥伴關係10周年為契機，打造高水準合作新格局。

兩國元首聽取雅萬高鐵建設進展情況彙報。綜合檢測車中方和印尼司機分別報告雅萬高鐵綜合檢測車準備完畢。習近平和佐科下達指令：「開始！」嶄新亮麗的綜合檢測車緩緩駛出德卡魯爾車站並逐漸加速前行。全場響起熱烈掌聲。

雅萬高鐵是印尼和東南亞第一條高鐵，通車後雅加達和萬隆之間的旅行時間將由現在的3個多小時縮短至40分鐘。

兩國元首隨後舉行會談。習近平祝賀印尼成功舉辦二十國集團領導人峰會。習近平指出，中印尼合作取得了實實在在的成就，不僅造福了兩國人民，還在地區和全球層面產生積極影響。中共二十大確立了新時代新征程中國共產黨的中心任務。印尼也正朝著2045建國百年願景加速邁進。中國願同印尼相攜相助、結伴同行。

習近平表示，中方願同印尼持續深化「一帶一路」倡議同印尼「全球海洋支點」構想對接，推動雅萬高鐵盡早建成運營。雙方要繼續推進「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」建設，推動雙方合作再上新台階。中方將繼續支持印尼建設區域疫苗生產中心，推進疫苗聯合研發。歡迎更多印尼優勢產品走進中國。中方將繼續鼓勵優秀中資企業參與印尼重大基礎設施建設專案，助力印尼建設新首都和北加里曼丹工業園，拓展數位經濟、綠色發展等合作。

習近平稱，中國和印尼作為開發中大國和新興市場國家代表，要堅持真正的多邊主義，聚焦減貧、糧食安全、發展籌資等重點領域，打造落實全球發展倡議亮點工程，為實現更加強勁、綠色、健康的全球發展作出積極貢獻，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。中方支持印尼當好明年東協輪值主席國，聚焦發展和合作，推進「五大家園」建設，構建更為緊密的中國東協命運共同體。

佐科表示，願當面再次祝賀習近平連任中共中央總書記，和習近平共同見證雅萬高鐵試驗運行，這是兩國戰略性合作象徵，印尼願同中方一道，全力確保雅萬高鐵明年如期投入營運。印尼對雙方在新冠肺炎疫苗研發、生產等領域合作表示滿意和感謝，願繼續加強醫療衛生合作。印尼願同中方共同建設好「區域綜合經濟走廊」、「兩國雙園」等重要項目，以及印尼北加里曼丹工業園建設。希望雙方深化戰略合作和務實合作，共同打造兩國命運共同體。印尼願積極促進東盟中國友好合作關係發展。

兩國元首共同見證簽署加強全面戰略夥伴關係行動計畫（2022－2026）、共建「一帶一路」合作規畫以及經貿合作、數位經濟、職業教育、藥用植物等領域合作檔。

雙方並發表《中華人民共和國和印尼共和國聯合聲明》。