為生小孩拚了！大陸一名人妻與丈夫結婚7年未能懷上寶寶，決定增加做愛次數， 7天做了29次，希望能成功懷孕，對此，大陸網紅醫師許超搖頭，表示性愛頻率過高可能會影響精子數量，降低懷孕可能，反而適得其反。

擁有348萬粉絲的大陸網紅許超醫師昨天在微博分享引起熱議的懷孕話題，一名人妻與老公結婚7年沒懷孕，之前都是每天做愛1到2次，但為了拚寶寶，在這個月排卵日前後共7天安排了29次，並詢問網友這樣能懷上嗎？

一名人妻7天做愛29次拚生子，卻被醫師打槍反而降低懷孕可能。(翻攝自微博)

許超看到人妻7天做29次感到驚嚇，表示平均每天4次、連續7天，這個頻率確實有點高。做愛頻率過高可能影響精子的數量，降低懷孕的機率。一般來說，一周規律2至3次性生活就足夠，如果想加班可以在排卵日前後再增加1、2次。但他也指出，這位人妻7年都沒有懷孕，男女雙方都有必要去醫院檢查。

對此，其他網友們也紛紛留言：「7天29次，你是想去父留子吧」、「現實：想懷的懷不上，不想懷的怎麼攔也攔不住」、「把你們兩個的體質送給我和我男朋友吧，拜託了」、「牛都得累死」、「沒別的事可做嗎」。