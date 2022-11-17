小編今（17）日精選5件不可不知的國內外財經大事。高通推出新一代頂級行動平台驍龍8 Gen 2將使用台積電4奈米製程打造，且全數晶圓代工投片訂單將會由台積電獨家拿下，打破過往三星獨拿或至少拿下一半訂單以上的情況，這也是高通繼上一代驍龍8 Gen 1+之後，再度獨家委由台積電生產旗艦手機晶片。

據了解，三星與高通除了在手機晶片的晶圓代工有所合作之外，同時三星在旗下手機品牌也會採用高通行動平台，可見雙方合作關係不僅有半導體領域，在手機領域更是合作夥伴關係。業界更盛傳，高通在三星投片價格成本相比台積電低上不少，且三星採用高通晶片更有所折扣，雙方互惠互利。

【1】再次擊退三星！台積電獨吞高通新驍龍

高通（Qualcomm）宣布推出新一代頂級行動平台Snapdragon（驍龍）8 Gen 2，這回晶圓代工訂單全數獨家由台積電拿下，採用4奈米製程，這也是台積電連續兩度獨家拿下高通頂級手機晶片大單。

【2】艾司摩爾林口大投資 規模衝百億

總統蔡英文17日在臉書發文「世界半導體產業重要廠商，艾司摩爾公司（ASML）明年即將動土的投資案，將是該公司有史以來在台灣最大投資金額。」對此，ASML16日呼應蔡總統說法，證實投資地點落腳在新北市。據悉，落腳地點在林口靠近桃園的生產基地，至於投資金額比艾司摩爾向經濟部申請A+企業創新研發淬鍊計畫投資額的77億元還高，不排除上看百億。

【3】和碩董座童子賢：科技業景氣不是冬眠

景氣寒冬已至、股市震盪加大，不過和碩董事長童子賢認為，巴菲特在過去兩個月默默買入台積電的ADR，是正面的訊號，看得出來投資之神肯定半導體的投資價值，代表產業利空不空。他也認為，目前業界與市場一片悲觀，但科技業只是冬藏、不是冬眠，冬天過後春天會再發新芽。

【4】外資炒夜盤 期貨爆第10大量

股神巴菲特第三季首度買進台積電ADR，台積電連日股價激情上漲，16日早盤股價一度逼近500元大關，而外資高頻交易高手也現身台灣期貨夜盤市場，一晚刷出103萬口交易量，創下史上第六大量，日夜盤交易量合計則創下295萬口，創歷史第十大天量。

【5】專家憂停滯性通膨 8成預期會陷入衰退

根據美國銀行（Bank of America）最新調查，基金經理人對明年全球經濟的展望悲觀，超過9成憂心出現停滯性通膨，另外將近8成預期會陷入衰退，比例寫下2020年4月來新高。