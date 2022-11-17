明星藝人在舞台上光鮮亮麗的外貌及精湛的演出，總是能吸引許多粉絲追隨，然而他們的私生活難免成為大眾茶餘飯後的話題，日前在「本土天王」吳宗憲和吳姍儒(Sandy)主持的綜藝節目單元中，記者歐傑斯爆料「某位金鐘男星在IG大罵記者，而遭記者聯合封殺」。

歐傑斯在節目中說道：「這位男星剛出道時作品還不錯，第二部作品一舉拿下金鐘獎，後來陸續推出戲劇作品，市場反應很普通，作為媒體還是會做些報導和宣傳。」接著提到「這位男星後來就交到一個爭議、話題性十足的女朋友，出席活動難免會被問感情話題，前面公關題問完，記者就問他近日好消息？沒想到，這位男星說沒有，也要大家不要再問，怕公司覺得不好」。

隨後記者追問「兩個人也蠻穩定，有沒有考慮要買房？還是說住女方家？」男星則回應「住我家啦！給我爸媽養。」然而，這句話儼然成為當時採訪的「關鍵點」歐傑斯表示，「隔天的報導就寫出來，男星認愛這個人，並且還說要去他家，疑似有同居的部分，後來結果這位男星就火大，直接在IG痛罵說，他沒有這樣講，是記者刻意扭曲他的文字」。

歐傑斯提到，該男星除了解釋他當時話中的原意外，更在社群憤怒寫下：「以後所有的消息，通通來看我IG就好了，我以後的消息都發在這裡，記者寫的都不要看。」而他補充到，該男星連同身邊協助宣傳發稿的人員，只要寫到與他感情相關事宜，也一律罵，此舉也讓娛樂圈的記者決定「全面封殺這位男星，只要有他的活動都不要去、不要寫」。

沒想到該名男星在某次拍新戲後，在IG上發文「我最近拍了一部戲也不錯，可是不知道為什麼都沒有人報導。」最後，歐傑斯表示，該名男星目前還在藝能界，入圍過金馬獎，但未得獎，主持人吳姍儒隨後說道：「我覺得這真實度非常非常高」。