近期足壇最為轟動的話題，莫過於是葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）擅自接受專訪，將曼聯全隊上下都批評了一遍，現在不只是教練團，連曼聯的隊友都對C羅的言論感到不滿，根據《indykaila News》推特爆料，目前仍是曼聯成員的C羅，已經遭到隊友踢出了群組。

C羅在訪談中提到球隊許多教練及高層都想將自己送走，更抱怨沒有受到球團尊重，感覺自己遭曼聯背叛，這犀利的言詞似乎也已經宣告，C羅在曼聯的時光即將結束。《indykaila News》在推特上透露，據消息人士指出，曼聯隊友已經將C羅從WhatsApp（通訊應用程式）群組中給踢出，該群組管理員為隊長馬奎爾（Harry Maguire）及麥湯姆尼（Scott McTominay）。

不僅如此，就連掛在主場老特拉福球場的C羅巨型海報，在C羅砲轟曼聯之後已經遭到撤除，不過球團透過《曼徹斯特晚報》表示，因為本周末將在老特拉福舉辦世界盃聯盟式橄欖球的決賽，將會暫時撤除海報而換上世界盃聯盟式橄欖球的Logo，所以移除海報是原先就已經安排好的計劃。

接下來C羅將迎接生涯第5次世界盃的到來，在徹底得罪俱樂部高層及球員之後，讓C羅很難再次披上曼聯戰袍，且將一同效力葡萄牙國家隊的曼聯隊友B.費南德斯（Bruno Fernandes），處境毫無疑問是最為尷尬，未來一個月2人將繼續攜手奮戰，為世界盃奪冠而努力。