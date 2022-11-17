才女作家主持人陳文茜近年常爆出身體健康出狀況，但情況時好時壞，令粉絲都相當憂心，昨(16日)晚間她以「晚安，我的生命」為題，分享真實病況，她坦言多數時間身體還是很脆弱，下肢末端血管破裂，一雙白腿變「花旦」，更自嘲心臟不用遇到喜歡的人，就會「大鹿亂撞」。

陳文茜在2019年被診斷出肺腺癌初期，不久她隨即進院動手術切除腫瘤，雖然手術順利完成，但術後她的身體狀況依舊不佳，為了休養她便搬到台中居住，先前她自曝跟蔡琴通電話聊病情，表示：「我的血壓可以高達150，也可以突然降低至89-60，頭昏腦脹」，過去以睿智形象著稱的她，還多了失憶症，一度忘記曾給過蔡琴的讚賞話語。

陳文茜發文。（圖／翻攝自文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

昨陳文茜再發文，表示自己雖然頂著病體，但只要腦袋還可以運作，就會逼自己工作，「即使經常臥床，吸著氧，兩個鼻孔放製氧氣，挺像老人院垂亡之人；但我仍要愛，尤其要愛生活，我要為自己每天的快樂負起責任」，「我學會了不慌張趕路，真累了，即泡湯休息，把身體上過多的水分排出，按自己的節奏，步履不停地過好每個『今天』」。

陳文茜透露，以前她對自己嚴格，很少讚賞自己，最近立願要寫一本關於「全球化逆轉」，當在3小時完成3400字的目標後，「我的腦下垂體功能已死，不分泌該活命的腺素；卻不知道從那個區塊鏈開始分泌『自我吹噓』的激素」，開始自我讚賞目標達成，「今晚台中月光明媚，月光滲進臉龐，我一直看著鏡子中這張臉，還百看不厭。這是我的臉。它不是漂亮的臉」。

陳文茜回應侯佩岑。（圖／翻攝自文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

而好友侯佩岑回應：「姊，只想抱妳！」、「世界很美，因為有妳⋯」，陳文茜回：「親愛的，妳好嗎？平安健康」，侯佩岑再說：「姊姊，妳好嗎？是妹妹該主動問候妳才對⋯都還深刻記得第一次見到文茜姊的情景、心跳、溫度，和咖啡廳的香味～非常想念妳～真心祈求姊姊平安喜樂每一天」，李維維也鼓勵說：「文茜姊的美已經不是外在美可以形容的」，陳文茜幽默說：「我的『水』，也不是內在可以形容的」，李維維進一步說：「知識知性的你，愛狗狗的你，愛生活的你，堅強的你..都好喜歡，文茜姊要多休息，take care」。