媒體人黃揚名及臉書網友留言。（圖／截自徐巧芯臉書）

九合一選舉將於11月26日投票，選舉公報也引發各界討論。國民黨台北市議員徐巧芯刊出自己的選舉公報，意外被網友發現明日11月18日正好就是她的生日，紛紛湧入大喊「生日快樂」。媒體人黃揚名更現身「踢館」，質疑徐的政見欄中「居然沒有列『芯潮流掌門』」，掀起網友熱議。

徐巧芯昨日在臉書發文，刊出她的選舉公報。徐的選舉公報顯示，她出生日期為78年11月18日、學歷為政治大學政治系學士，政見則以「勇往直前」四字為中心思想，訴求包括「南松山再生計畫」、「親子空間再升級」、「智慧城市 更新台北」、「社會福利與正義」、「都市再生 台北回春」等。

此文獲得約1萬人按讚，迴響熱烈。不少網友發現明日11月18日竟就是徐巧芯的生日，紛紛留言祝賀「生日快樂」，意外引發騷動。

不僅如此，黃揚名也現身留言：「居然沒有列『芯潮流掌門』。」網友則回應：「我覺得『扁綠悍將』也可以」、「還有這個『松信惡女』」、「個人資料該加一個『種族：蜜獾』」、「名巧芯，字美鳳，號蜜獾」、「2022芯潮流下架新潮流，2024消滅新潮流」、「武功：無限響指彈掉一半塔綠班」、「履歷少一個：犯婦特偵組-惡女調查官-芯（代號-蜜獾）」。