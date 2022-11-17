電子票券服務業者Edenred宜睿智慧2010年起來台發展，在今年達成合作通路數突破100家、發行票券達1.12億張成果。展望後市，宜睿智慧將瞄準員工福利、行銷贈禮2大需求，以功能升級、通路拓展作為2大發展重點，目標未來3年營收維持雙位數成長。

1962年成立於法國的宜睿智慧，協助企業、員工及品牌商家提供多元支付解決方案，迄今已布局全球46國，連結85萬家企業、200萬家商戶夥伴及5000萬使用者。2010年以Ticket Xpress即享券成立台灣辦公室，推出數位電子票券取代傳統紙本禮券。

宜睿智慧以B2B2C商業模式為台灣企業搭建電子票券服務平台，合作企業包括王品、85度C、漢來美食、雲朗觀光、星巴克、麥當勞、四大超商等知名廠商。同時，也推出專為企業員工設計的Benefit Xpress福利即享券，與台積電等指標型企業合作員工福利發放。

宜睿智慧表示，隨著智慧手機普及，電子票券市場逐年成長，疫情更帶動無接觸意識提升。據調查顯示，63％消費者近1年較常使用電子票券，93％曾收過電子票券做為禮品或贈品，便利、環保、選擇多則是消費者喜愛電子票券的3大優勢。

隨著歲末年終將近，各大企業人資與福委加緊籌備尾牙，宜睿智慧來台迄今以員工福利為核心，為企業提供多元電子票券解決方案，企業導入後不需耗費大量時間及人力挑選、採購與清點管理贈品，一鍵即可完成員工福利發送，創造福委省時、員工滿意的福利制度。

就員工福利而言，宜睿智慧指出，電子票券除了單一商品、多選一、多選多3種產品模式外，並首創推出「品牌自選＋面額任用」全新功能，降低每逢三節與尾牙後的員工禮品轉賣潮。結合逾百項品牌選項、且可快速完成採購流程的優勢，成為各大企業首選平台。

洞悉疫後外送服務需求趨勢，宜睿智慧10月攜手Uber Eats完善外送通路布局，結合員工福利與餐飲美食外送、居家自煮需求，使員工可透過宜睿智慧福利即享券，完成Uber Eats一鍵下訂餐點美食與生鮮雜貨外送，打造新型態員工福利模式。