櫃檯買賣中心「櫃買市場業績發表會」將於11月22日、23日及25日推出「生技醫療（二）」、「半導體（二）」及「櫃買特色」等主題，邀請杏昌（1788）、創源（4160）、醫揚（6569）、立衛（5344）、M31（6643）、意德士（7556）、漢科（3402）、雙邦（6506）及新漢（8234）。

櫃買中心表示，生技醫療產業係政府近年來積極推動之重點發展項目，亦為櫃買市場重要特色產業之一，11月22日安排「生技醫療（二）」主題，邀請醫療器材銷售與代理服務廠商杏昌（1788）、基因檢測廠商創源（4160）及布局數位醫療相關產品之醫療用工業電腦的醫揚（6569）等3家公司經營團隊線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

半導體業為臺灣重要科技產業發展之一環，在全球產業鏈高度競合下，臺灣半導體在人才質量及研發技術仍具有優勢，11月23日（週三）接續推出「半導體（二）」主題，與會的公司包括從事IC測試業務廠商立衛（5344）、專業矽智財IP廠商M31（6643）及半導體設備零組件廠意德士（7556）等3家公司線上直播說明。

櫃買中心提到，上櫃公司產業類別多元，且產業聚落完整，11月25日推出「櫃買特色」主題，邀請高科技廠房機電系統工程服務廠漢科（3402）、PU樹脂供應廠雙邦（6506）及工業電腦廠新漢（8234）等3家公司經營團隊線上直播說明。