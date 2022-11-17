同開(3018)(隆銘綠能)因無法如期申報第三季財報，今天起停止交易，公司表示，主要董事會流會而無法通過財報，會努力依法完成申報，以儘速恢復股票交易。

隆銘綠能指出，第三季財報已經簽證會計師出具保留結論之核閱報告草稿，並於11月14日經公司審計委員會審議通過，但仍需經董事會按法定出席人數進行報告後，會計師始得依據於核閱報告上簽名用印，方能再送交主管機關金管會證期局及證交所備查。

董事長許鑒隆分別於11月14日、15日、16日連續三天召集董事會，請求董事出席對財報表示意見，但法人股東陽明春天投資有限公司法人代表董事們溫雅貴、林駿宏、宋書豪及自然人董事陳儀潔(前陽明春天投資有限公司負責人)等四位董事並未出席，使得三次董事會均因未達法定開會出席人數而流會，是無法如期申報財報原因。

隆銘綠能進一步表示，依證券交易法第36條規定，第三季財報僅需陽明春天投資有限公司法人董事代表人溫雅貴、林駿宏、宋書豪以及自然人董事陳儀潔到場，聽取財務報告即可完成第三季財報申報。董事長許鑒隆為促成各董事出席意願，僅列第三季財報報告議案，且安排實體和視訊方式進行，便利各董事參與會議。然而，四席董事仍無故於三次董事會均拒絕出席，導致今天停止買賣交易，造成公司以及全體員工、股東權益的損失。