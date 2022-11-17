南韓女子天團TWICE成員周子瑜，在國中時就因為一卷跳舞的錄影帶被星探相中而休學，獨自前往韓國發展，並憑著亮麗外表與堅強的實力於選秀節目中順利出道。不過，在她亮麗的外表下，也是付出許多外人不知道的努力，近日她在釋出的活動花絮影片中，便自曝「平常都得用冷水洗澡」，原因曝光也引起網友熱烈討論。

TWICE的官方頻道日前公開了一段TWICE成員在後台的幕後花絮《TWICE "Talk that Talk" Comeback Week EP.01》。影片中，成員多賢便透露，子瑜為了這次活動染了紫色的頭髮，但髮色似乎一下就變了，過沒多久就從紫色變成帶金的紫，讓子瑜相當委屈且苦惱，表示「我真的都用冷水洗澡」，沒想到還是變色，而多賢及彩瑛聽到後相當不捨，直呼「子瑜不管怎樣都很漂亮」。而網友則紛紛表示「這種大冷天還要洗冷水澡真是辛苦子瑜了」、「為了維持髮色竟然要洗冷水澡」、「每次看幕後的花絮時，都會聽到團員們在鏡頭外練習唱歌！TWICE真的很努力帶給我們最棒的表演和歌聲！身為ONCE，非常感謝她們帶來的歡喜與快樂！」、「子瑜真的好努力」、「敬業的子瑜」、「好心疼」意外吸引網友熱烈討論。

事實上，除了子瑜為了維持髮色洗冷水外，女團IVE成員張員瑛先前上節目時也曾透露，為了維持最完美的髮色，就算冬天天氣再寒冷，她也依舊用冷水沖澡，因為高溫會使染劑色素崩解變質，使頭髮快速掉色，因此不少明星都為此付出不少努力。不過，長期用冷水洗頭有可能會造成頭痛，因此大部分的美髮師會建議用「偏冷的溫水」清洗，吹頭髮時吹風機溫度也避免溫度太高，髮色就能維持一段時間。