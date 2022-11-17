台北一間燒仙草店的老闆近日分享顧客評論，只見對方在Google評論區上留下一顆星的負評，並表示30元一碗的原味燒仙草，裡面完全沒料，簡直貴死人了。引起網友熱議，不少人傻眼直呼，一碗30元很便宜了，嫌貴就別喝！而店家也楞住表示，都不知道原來30元就可以貴死人。

一名網友日前在臉書社團《爆廢公社公開版》分享一張截圖，只見一位顧客在Google評論區留下一顆星的負評說「原味燒仙草，裡面都沒有料，裡面只有湯，這樣賣30元，有點離譜，貴死人！」讓店家傻眼直呼，原來30元就可以貴死人。

貼文引起網友討論，不少人看到顧客評價以後都傻眼，「一碗30元在外面已經算便宜了」、「原味仙草裡面沒料不是正常的嗎」、「很多台灣人都令人驚訝無言」、「嫌貴就不要喝，或者回家自己煮」、「除了材料費，人力不用錢嗎？」

另有網友則說，現在Google評論區幾乎已無參考價值，大家評分的標準已經不是只有產品好不好吃，有時候已經淪為某些人發洩情緒的管道，「Google的評論根本毫無價值了，店家給小優惠就有5顆星，但一不小心忘記微笑就慘了」、「曾看過賣鹽酥雞的老闆裡面只有九層塔，客人就因為沒蒜頭只給一星，我想老闆經驗多年也是無言。」