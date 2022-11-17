近年詐騙案件頻傳，手法不斷推陳出新，讓所有人防不勝防，美女主播劉芯彤近來發文呼籲所有人「+886的電話是詐騙不要接」，更強調如今詐騙集團會先博感情討取信任，若個性不精明的人很容易上當。

劉芯彤表示近來好友接到一通電話，對方詢問她先前跟過的「劉芯彤團購」，有客戶反應品質不佳，想確定是否也有相同狀況，對此，她表示沒有遇到太大問題，沒想到對方為了表示歉意，決定贈送回饋金，接著詢問寄貨地址，由於對話沒提到扣款、帳戶等關鍵字，讓人不會往詐騙方面聯想。

沒想到第二通電話開始，便提及訂單被系統重複扣款一事，接著詢問使用哪家信用卡，需要請該家銀行人員協助解決，但因為提及「重複扣款」的關鍵字眼，讓友人開始有了警覺心，接著第三通是電話來電時，對方宣稱是銀行專員，表示購買時系統誤刷一萬多元，需要協助退刷，這時友人也不演了，直接告知詐騙集團：「如果多刷了一萬多元，你們直接幫我止付就好了，幹嘛這麼麻煩呀！而且我很忙，我實在沒時間再聽你繼續演戲」。

劉芯彤表示昔日詐騙手法粗糙，很容易被看破手腳，現在都會先博感情討信任，最後請出「專業銀行行員」協助，若不精明很容易上當，更強調近來詐騙集團已經把腦筋動到「團媽」身上，佯稱「團購商品出問題」來騙人，提醒所有人詐騙集團資料都是駭客入侵支付平台取得，尤其開頭+886的電話都是詐騙，千萬不要輕易上當。