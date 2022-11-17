據紡拓會統計，今年第一季紡織業出口較去年的同期比成長12%，但於第二季後逐漸衰退，至10月底止與去年同期比僅成長3%，且就10月份單月來看，較去年同期比衰退了24%。顯見通膨與戰爭導致的原物料上漲已對市場需求造成影響，讓整體市場環境低迷。紡織業界預估，許市況可望於明年第二季重獲曙光。

為因應國際經貿整合之競爭壓力，並持續促進我紡織品在國際市場上之佔有率，政府推動「國際行銷諮詢與服務」、「客製化行銷輔導措施」及「整合行銷與商機開發活動」等多元措施，以協助業者開拓國際市場，促進我國紡織業出口。亦於歐美及新南向市場規劃多項拓銷活動，包括：進行主題式廣宣、精選紡織品專區聯合推廣、線上新產品發表會、買主視訊商洽及線上線下拓銷團等，所創造商機逾6000萬美元。

今年共有14家紡織企業參與「客製化行銷輔導措施」，包括力鵬(1447)、大成刺繡、世堡紡織、台沅興業、弘裕企業、全有織造、和明紡織、南良國際、崇銘紡織、富泰企業、菁華工業、聚紡公司、聚隆(1466)、驊豐公司。為了解決疫情帶來的行銷困境，本年度入選的受輔導業者應用了多項數位行銷利器，包括將布料數位化建置資料庫、建立虛擬展示間、開發布料及織帶APP，以及利用短影片進行社群平台行銷等方式，有效突破疫情帶來的地域限制。