警大校長陳檡文日前被爆料5年前與博弈大亨林秉文等業者進出北市豪宅招待所，引發外界譁然。這家招待所在政商圈及演藝圈內相當知名，不少藝人及政商名流、警界、道上兄弟都曾是座上賓，因招待所地點信義區松勤路88號，外界俗稱「88會館」。今有媒體爆料，這些業者在更隱密的地方又成立2家會館，台北市長柯文哲、前立委蔡壁如、前行政院祕書長卓榮泰、桃園市長鄭文燦及國民黨立委林為洲等藍綠白大咖，也曾到該處，或借用作為招待客人之用。

對此，蔡壁如回應，「我清清白白做人、沒有半分和林秉文金錢交易」；其它被媒體點名的相關人士尚未回應是否屬實，本報記者也持續了解中。

88會館等招待所是由名模錢帥君的男友郭哲敏（綽號小明）與外號「鱸鰻」的林秉文所成立，據《鏡週刊》今報導，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲曾2度前去，第1次是2020年初，受林秉文之邀去餐敘，第2次是同年3月間帶著副市長及其他市府主管前來吃飯。該報導並稱，柯文哲的核心幕僚蔡壁如，更曾和林秉文3次私下見面吃飯，最近一次為今年9月，蔡壁如在席間向林秉文表示有意角逐民眾黨主席，並向林秉文募款。不過蔡今日回應表示未與林有金錢交易。

至於藍營人士部分，立委林為洲也曾受郭哲敏邀請，到88會館宴飲。此外，民進黨前主席卓榮泰2年前也曾邀請企業界人士至內湖招待所吃飯，當時因有桃園縣漁會幹部受邀出席，因此臨時起意打電話邀鄭文燦，鄭在餐會中後段抵達。