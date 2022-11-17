一名身高157公分的網友日前準備花39萬到韓國做增高手術，預計「長高」15公分，他說從小因身高很自卑，與前女友分手也是因為對方父母嫌棄，認為生出的孩子基因不好，前女友後來找到180公分的對象；其他網友卻紛紛認為手術風險不小，可能會影響運動能力，也不會改變基因，希望原PO打消念頭。

該網友在Dcard發文，他近期準備要到韓國做增高手術，該手術有兩種方式為斷骨增高及脊椎增高，手術成功的話可至少增高15公分，他說157公分的他長年因為身高沒自信，2年前與前女友分手，一部分原因也是身高，對方父母考慮未來孩子的基因，如今前女友已交到身高180公分的男友，對方父母應該很滿意。

此外，他想考軍校、警校、想打籃球的想法全被身高受限，他崩潰說「常常都好羨慕那些有180的朋友，男生在身高真的超級硬傷，大家第一眼也是都看身高」，這次他趁著解封，要到韓國找正在讀書的妹妹，順便動手術，發文說「終於下定決心要去韓國做斷骨手術！以後再也不用被叫矮子了」。

其他網友留言「覺得不要，感覺風險有點大，手術成功雖然得到了夢想的身高，可是仍無法改變你小孩的基因」、「增高手術會影響運動能力吧，而且腿部增加15cm，身體比例會怪怪的吧」、「建議不要弄這個手術，你和前女友分開絕對不只是身高的問題」、「別被一切蒙蔽了，好好思考可能的後果」。後來原PO再度分享近況，他花39萬改做脊椎增高訓練，長高了5公分。