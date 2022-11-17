澎湃新聞17日報導，特重乾旱下，鄱陽湖區出現大量魚類被困甚至死亡。近段時間，沿湖多地相繼就「摸魚撿魚」治理作出部署。江西省重點水域禁捕退捕領導小組辦公室通知顯示，此舉是為維護禁捕秩序和保護漁業資源，防範非法捕撈行為和重大輿情事件。

其中，據南昌縣農業農村局說明，為維護禁捕秩序，保護漁業資源，南昌縣強化開展「徒手摸魚撿魚」整治行動。利用廣播、宣傳標語、設立標牌、製作橫幅、現場喊話等方式，在湖區灘塗、碼頭、人員車輛往來較多的岸線等重點場所宣傳禁捕政策，引導群眾敬法、守法，切實做到水中不捕、市場不賣、餐館不做、人們不吃，及時勸阻群眾涉水摸魚，嚴厲打擊變相捕撈行為。

此外，南昌縣農業綜合行政執法大隊聯合鄉鎮護漁隊，加強水域巡查檢查，在關鍵路口、碼頭、渡口臨時管控機制，防止出現群眾聚集涉水摸魚、撿魚，加強魚類擱淺水域灘塗現場監管，防止因摸魚、撿魚引發安全事故。

當地還將嚴密監測和預判轄區內水位情況，組織沿湖鄉鎮採取清溝放魚、蓄水養魚或捕撈異地放流等措施，盡力保護漁業資源。切實落實保護江豚救護要求，以守土有責，守土盡責的態度，為江豚營造良好生態環境。對出現大面積魚類擱淺苗頭等情況快速反應，及時救助和無害化處理。

澎湃新聞報導，江西省重點水域禁捕退捕領導小組辦公室早在10月8日發出通知，要求南昌、九江、上饒市禁捕退捕工作領導小組積極應對「徒手摸魚撿魚」等問題。

另據自然資源部宣傳教育中心網站11月11日消息，江西省農業農村廳、省林業局等六部門日前聯合印發《關於加強鄱陽湖極枯水位水生生物保護的緊急通知》，明確強化巡查巡護，嚴格執法監管。各地要在關鍵路口、碼頭、渡口建立臨時管控機制，嚴控車輛、人員進入湖床，加強對魚類擱淺水域灘塗的現場監管，防止出現群眾聚集涉水摸魚、撿魚現象。