琉璃蟻肆虐山區，居民不敢開燈吃飯。

台南市山區近3年發現「琉璃蟻」驟增，常在晚間群聚飛舞在光源下，肆虐到山區居民晚上吃飯不敢開燈，生活備受困擾，台南市農業局與環保局近日已派員勘查，年底先宣導糖水加硼砂的撲殺方式，明年將投入更多防治經費。

台南市農業局農務科表示，琉璃蟻主要生長在海拔500公尺以下山麓，不同於水蟻，該蟲類不須下雨才出現，大量婚飛季節為5月到10月的晚間，具有強烈趨光性，主要生存在竹林、果園。

琉璃蟻過去就出沒在台南市山區，近3年卻特別嚴重，南化區關山里居民因每晚群蟻飛舞在各種光源下，數量龐大，發出轟轟的振翅聲，嚇到連吃飯也不敢開燈，今年連玉井區也發現琉璃蟻大增，居民看到渾身起雞皮疙瘩，一到晚上就緊閉門窗，肆虐程度已造成山區生活困擾。

台南市議員周奕齊3年前曾在台南市政府業務報告中告知問題，今年在議會質詢中正式提出，仍無有效對策。

「可有孳生源需消滅？」、「哪種環境最易孳生琉璃蟻？」、「可有生長特性？」山區居民盼政府協助告知有效防治琉璃蟻的方式，卻苦無下文，只能土法煉鋼自救，有民眾在室內燈光下放水盆，水反射出燈光，讓飛蟻衝入水盆中淹死，此方式只能治標無法治本。已有居民不耐怒稱「反正不是登革熱或火蟻，只要不出人命，政府都不會重視」。

台南市農業局農務科與環保局清淨家園科近日派員到山區查看，說明琉璃蟻只會趨光，不會攻擊人，決定年底前請各區公所加強宣導，民眾可用糖水加硼砂，誘使飛蟻食用中毒，惟此舉最多只能控制數量，無法根治琉璃蟻肆虐問題。明年將投入更多經費防治。